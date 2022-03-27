Марк Кондратюк: «Поздравляю команду «Красная машина» с честной и заслуженной победой. В следующий раз взять реванш? Будем пробовать»

Теги сборная России Кубок России Анна Щербакова Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном турнире Марк Кондратюк поздравил команду Анны Щербаковой с победой на Кубке Первого канала в Саранске.

Кондратюк был капитаном команды «Время первых», которая уступила команде Щербаковой. 

«Поздравляю команду «Красная машина» с честной и заслуженной победой.

У нас почти получилось. В следующий раз взять реванш? Будем пробовать», – сказал Кондратюк.

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные