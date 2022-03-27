Марк Кондратюк: «Поздравляю команду «Красная машина» с честной и заслуженной победой. В следующий раз взять реванш? Будем пробовать»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном турнире поздравил команду с победой на Кубке Первого канала в Саранске.

Кондратюк был капитаном команды «Время первых», которая уступила команде Щербаковой.

«Поздравляю команду «Красная машина» с честной и заслуженной победой.

У нас почти получилось. В следующий раз взять реванш? Будем пробовать», – сказал Кондратюк.

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов