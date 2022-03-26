Марк Кондратюк: «Все мысли сейчас о Кубке Первого канала, нужно поддерживать команду. Как-то некогда ощущать себя олимпийским чемпионом»

Олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк подвели итоги коротких программ на Кубке Первого канала, где они возглавляют команды.

– Анна, после Игр в Пекине вы говорили, что еще не почувствовали себя олимпийской чемпионкой. Может быть, сейчас пришло это осознание? Такой же вопрос к Марку.

Щербакова: Сейчас все мои мысли о том, что нужно хорошо завершить сезон. Выступить на последнем старте. Так что, на данный момент я об этом не думаю.

Кондратюк: Солидарен с Аней. Все мысли о Кубке Первого канала. Нужно поддерживать команду. И, по возможности, привести ее к победе. Как-то некогда ощущать себя олимпийским чемпионом.

– Довольны ли вы сегодняшними прокатами и что скажете о результате первого дня?

Кондратюк: С переменным успехом. Рад, что я сделал лутц, но каскад можно было исполнять чище. Что касается победы, об этом рано говорить, пока еще только первый день. Конечно, рад, что сегодня мы взяли временное лидерство.

Щербакова: Как видите, я тоже рада. По поводу своего проката – я очень довольна, потому что я выступала последней и чувствовала ответственность перед командной. Я видела, как все ребята хорошо выступали, как все боролись, очень за низ была рада и понимала, что не могу подвести. Рада, что справилась. Завтра постараемся так же хорошо выступать.

– Обсуждаете с партнерами планируемый контент или это дело каждого?

Щербакова: Здесь выступают исключительно самые профессиональные спортсмены. Уверена, что каждый из них прекрасно знает, с каким набором лучше катать.

Кондратюк: Полностью согласен, добавить даже нечего.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️