Кондратюк о Кубке Первого канала: «Хочу привести к победе Медведеву. В прошлый раз команда «Время первых» заняла второе место, но теперь есть шанс побороться за победу»

Олимпийские чемпионы и ответили на вопросы о Кубке Первого канала, где они в этом году – капитаны команд.

– Марк, в недавнем интервью Sport24 ты говорил, что Кубок Первого канала для тебя – главный незакрытый гештальт и что тебе важно выиграть его именно с Евгенией Медведевой. Почему же это главный гештальт в твоей карьере и почему тебе важно закрыть его именно вместе с Женей?

Кондратюк: Не стоит воспринимать все так буквально и конкретно. Конечно, это была шутка. Но, с другой стороны, хочется выиграть просто потому что... почему бы и нет? И я хочу привести к победе Женю. В прошлый раз команда «Время первых» заняла второе место, но теперь у нас есть шанс побороться за победу.

– Анна, а какой у вас незакрытый гештальт? Есть ли обязательные цели по соревнованиям или программам?

Щербакова: Интересный вопрос. Ну, раз сразу в голову ничего не пришло, значит, ничего такого нет. (Кондратюк шепчет: «Иисус Христос – суперзвезда» – прим. Sports.ru). Нет, я не буду забирать у тебя эту музыку, ха-ха.

– Анна, Марк вчера рассказывал, что они с Женей Медведевой продумали, как будут работать со своей командой. Расскажи, что вы придумали вместе с и как ты поддерживаешь свою команду как капитан?

Щербакова: Мы стараемся создать максимально комфортную атмосферу, все празднично украсить, поддержать. Все профессионалы, каждый спортсмен свое дело знает, и мы просто стараемся сделать так, чтобы каждый чувствовал, что он часть команды и что каждый прыжок для нас очень важен.

– Чей прокат стал для вас самым эмоциональным моментом сегодня?

Кондратюк: Некорректно выделять кого-то конкретного. Каждый участник — часть одной сплоченной команды. Мы с Аней переживали за всех одинаково.

Щербакова: Согласна с тем, что мы переживали абсолютно за всех ребят. Ну и плюс все понимают, что это была лишь короткая программа. Работа сделана не вся, поэтому главные эмоции будут у всех завтра.

– Марк, поддержала твою команду в Telegram-канале. Насколько это важно для тебя? Не пытался ли ты, может быть, все-таки уговорить Сашу принять участие в этом турнире?

Кондратюк: Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️