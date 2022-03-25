Кондратюк о соперничестве на Кубке Первого канала: «Мы не шпионим, все очень дружно и культурно. Хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет»

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о соперничестве между командами на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Кондратюк – капитан команды «синих», Анна Щербакова возглавляет команду «красных». 26 и 27 марта пройдут короткие и произвольные программы.

«Мы не шпионим, все очень дружно и культурно. Я хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет.

Все пройдет спокойно — может быть, это не так интересно кому-то, но я считаю, что дружеская борьба намного ценнее и интереснее», – сказал Кондратюк.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка в прыжковом турнире, выступали Валиева, Туктамышева, Коляда, Семененко