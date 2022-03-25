Кондратюк о соперничестве на Кубке Первого канала: «Мы не шпионим, все очень дружно и культурно. Хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет»

Теги сборная России мужское катание женское катание Анна Щербакова Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о соперничестве между командами на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Кондратюк – капитан команды «синих», Анна Щербакова возглавляет команду «красных». 26 и 27 марта пройдут короткие и произвольные программы. 

«Мы не шпионим, все очень дружно и культурно. Я хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет.

Все пройдет спокойно — может быть, это не так интересно кому-то, но я считаю, что дружеская борьба намного ценнее и интереснее», – сказал Кондратюк.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка в прыжковом турнире, выступали Валиева, Туктамышева, Коляда, Семененко

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные