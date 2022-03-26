Щербакова о Кубке Первого канала: «Безусловно, к этому надо относиться как к полноценному соревнованию. Но я бы не сравнивала это с другими турнирами»

Олимпийские чемпионы и рассказали об отношении к Кубку Первого канала, который проходит в Саранске.

— К Кубку Первого канала вы относитесь как к серьезному турниру или больше как к шоу?

Кондратюк: Я не в праве говорить за других людей. Что касается меня: отношусь к Кубку Первого канала как к соревнованию. Да, с элементами шоу, но это полноценный турнир. И вроде бы никто не выходит на лед кататься просто по приколу. Все выходят как на серьезный старт.

Щербакова: Как мы видим, все ребята катают полноценные соревновательные программы. Безусловно, к этому надо относиться как к полноценному соревнованию.

Но я бы не сравнивала это с другими турнирами. Есть чемпионат мира, а есть — канала. Да, это соревнование, но мы пытаемся подарить всем людям праздник фигурного катания.

— Марк вчера говорил, что еще не определился — смотрит ли он чемпионат мира. Аня, а вы?

Щербакова: Солидарна с Марком. Тоже еще не определилась.