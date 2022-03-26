Валиева и Щербакова чисто исполнили короткие программы без ультра-си на Кубке Первого канала, Туктамышева прыгнула тройной аксель

26 марта на Кубке Первого канала в Саранске девушки выступили с короткими программами.

исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Аделия Петросян в прокате сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева начала программу с тройного акселя, далее исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип во второй половине программы.

Софья Самоделкина ошиблась на тройном акселе (приземление на две ноги), далее исполнила тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип.

Майя Хромых в начале программы сделала двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.

Анна Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.