Валиева и Щербакова чисто исполнили короткие программы без ультра-си на Кубке Первого канала, Туктамышева прыгнула тройной аксель

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Майя Хромых Софья Самоделкина Аделия Петросян Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

26 марта на Кубке Первого канала в Саранске девушки выступили с короткими программами. 

Камила Валиева исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы. 

Аделия Петросян в прокате сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева начала программу с тройного акселя, далее исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип во второй половине программы. 

Софья Самоделкина ошиблась на тройном акселе (приземление на две ноги), далее исполнила тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. 

Майя Хромых в начале программы сделала двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы. 

Анна Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

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