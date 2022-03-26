Жулин об украинском дуэте на ЧМ: «Ребята предпринимают шаги, чтобы их ничего не связывало с Россией. Им здорово мозги промыли»

Тренер Александр Жулин высказался об участии украинского танцевального дуэта Александра Назарова – Максим Никитин на чемпионате мира в Монпелье.

Накануне дуэт занял 16-е место в ритм-танце, фигуристы вышли на лед в тренировочной форме сборной Украины с национальной символикой и представили программу под украинскую музыку. Ранее Назарова и Никитин тренировались под руководством Жулина в Москве. «Не видел их выступление на чемпионате мира. Но я понимаю, что ребята предпринимают шаги, чтобы их ничего не связывало с русскими тренерами или Россией.

Однако я желаю Назаровой и Никитину только добра. Конечно, им там здорово мозги промыли. Надеюсь, что в будущем российские и украинские спортсмены будут дружны, как это было всегда», – сказал Жулин.

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