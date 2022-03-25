Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин выступили в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пары выступили на прыжковом фестивале.

Все участники исполнили два тройных выброса и тройной подкрут.

и (команда Анны Щербаковой) получили 15,45 баллов за выбросы и 9,00 за подкрут.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (команда Марка Кондратюка) – 10,59 и 8,76. Партнерша упала с выброса.

и Дмитрий Козловский (команда Щербаковой) – 12,21 и 8,76.

и (команда Кондратюка) – 15,24 и 9,00.