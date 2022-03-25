Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин выступили в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Теги пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пары выступили на прыжковом фестивале. 

Все участники исполнили два тройных выброса и тройной подкрут. 

Евгения Тарасова и Владимир Морозов (команда Анны Щербаковой) получили 15,45 баллов за выбросы и 9,00 за подкрут.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (команда Марка Кондратюка) – 10,59 и 8,76. Партнерша упала с выброса. 

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (команда Щербаковой) – 12,21 и 8,76. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (команда Кондратюка) – 15,24 и 9,00.

 

 

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