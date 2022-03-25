Кубок Первого канала по фигурному катанию. Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир, Валиева – 2-я, Семененко – 3-й

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем индивидуального прыжкового турнира на Кубке Первого канала в Саранске.

В рамках соревнований у каждого спортсмена было по две попытки на исполнение каскада – лучшая из них шла в зачет. Кондратюк исполнил два четверных сальхова в каскаде через ойлер и набрал 22,42 балла.

Второй стала Камила Валиева, которая исполнила четверной тулуп и тройной сальхов в каскаде через ойлер (19,05), третьим – Евгений Семененко, который прыгнул четверной риттбергер и тройной сальхов через ойлер.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Индивидуальный прыжковый турнир

1. Марк Кондратюк – 22,42

2. Камила Валиева – 19,05

3. Евгений Семененко – 18,66

4. Вероника Жилина – 17,99

5. Софья Самоделкина – 17,61

6. Александр Самарин – 15,23

7. Майя Хромых – 14,68

8. Макар Игнатов – 14,25

9. Михаил Коляда – 12,47

10. Андрей Мозалев – 4,40