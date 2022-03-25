Кубок Первого канала по фигурному катанию. Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир, Валиева – 2-я, Семененко – 3-й

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем индивидуального прыжкового турнира на Кубке Первого канала в Саранске.
В рамках соревнований у каждого спортсмена было по две попытки на исполнение каскада – лучшая из них шла в зачет. Кондратюк исполнил два четверных сальхова в каскаде через ойлер и набрал 22,42 балла.
Второй стала Камила Валиева, которая исполнила четверной тулуп и тройной сальхов в каскаде через ойлер (19,05), третьим – Евгений Семененко, который прыгнул четверной риттбергер и тройной сальхов через ойлер.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Саранск
Индивидуальный прыжковый турнир
1. Марк Кондратюк – 22,42
2. Камила Валиева – 19,05
3. Евгений Семененко – 18,66
4. Вероника Жилина – 17,99
5. Софья Самоделкина – 17,61
6. Александр Самарин – 15,23
7. Майя Хромых – 14,68
8. Макар Игнатов – 14,25
9. Михаил Коляда – 12,47
10. Андрей Мозалев – 4,40