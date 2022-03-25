Александр Коган: «Надеюсь, мы сделаем все, чтобы поддержать соревновательный дух наших спортсменов и тренеров»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган оценил, как проходит Кубок Первого канала.
Турнир проводится в Саранске с 25 по 27 марта. Сегодня фигуристы выступили в прыжковом турнире, завтра и послезавтра – короткая и произвольная программы.
«Думаю, все видели – интересные спортсмены с интереснейшими элементами. Надеюсь, что мы сделаем все, чтобы поддержать соревновательный дух наших спортсменов и тренеров», – сказал Коган.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных стартах.
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка в прыжковом турнире, выступали Валиева, Туктамышева, Коляда, Семененко