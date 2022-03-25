Александр Коган: «Надеюсь, мы сделаем все, чтобы поддержать соревновательный дух наших спортсменов и тренеров»

Теги сборная России Александр Коган ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган оценил, как проходит Кубок Первого канала. 

Турнир проводится в Саранске с 25 по 27 марта. Сегодня фигуристы выступили в прыжковом турнире, завтра и послезавтра – короткая и произвольная программы. 

«Думаю, все видели – интересные спортсмены с интереснейшими элементами. Надеюсь, что мы сделаем все, чтобы поддержать соревновательный дух наших спортсменов и тренеров», – сказал Коган.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных стартах. 

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка в прыжковом турнире, выступали Валиева, Туктамышева, Коляда, Семененко

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