Программа Кубка Первого канала по фигурному катанию: прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы и показательные выступления

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о формате Кубка Первого канала в Саранске.

«В программе Кубка первого канала будет прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы спортсменов, а также показательные выступления 27 марта.

Состав участников на каждый вид будет оглашен позднее», – сообщил Коган.

Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?