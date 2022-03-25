Александр Коган: «Наши спортсмены готовились к ЧМ, но по не зависящим от нас причинам будут участвовать в Кубке Первого канала. Всем здоровья и удачи»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) пожелал удачи участникам Кубка Первого канала.

«Здесь будут участвовать наши ведущие спортсмены, которые участвовали недавно на Олимпиаде, многие стали победителями и призерами.

Наши спортсмены готовились к чемпионату мира, но по не зависящим от нас причинам будут участвовать в Кубке Первого канала.

Всем спортсменам здоровья и удачи!» — сказал Коган.

канала по фигурному катанию проходит с 25 по 27 марта в Саранске. В программе – прыжковый турнир, короткие и произвольные программы.

Валиева, Туктамышева, Мишина и Галлямов вошли в команду Кондратюка на Кубке Первого канала, Акатьева, Коляда, Бойкова и Козловский – в команду Щербаковой