ФФКР о Кубке Первого канала: «Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд»

Теги сборная России ФФКР Кубок Первого канала по фигурному катанию прыжковый фестиваль Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что некоторые фигуристы, заявленные на командный турнир «Кубок Первого канала» в Саранске, выступят только на прыжковом фестивале.

Турнир пройдет с 24 по 27 марта. В программе – прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы, показательные выступления.  

«Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд», – говорится в сообщении ФФКР

Ранее стал известен состав на Кубок Первого канала: по информации Kassir.ru, там выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и другие. 

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