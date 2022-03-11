ФФКР о Кубке Первого канала: «Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд»

Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что некоторые фигуристы, заявленные на командный турнир в Саранске, выступят только на прыжковом фестивале.

Турнир пройдет с 24 по 27 марта. В программе – прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы, показательные выступления.

«Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд», – говорится в сообщении .

Ранее стал известен состав на Кубок Первого канала: по информации Kassir.ru, там выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и другие.