ISU отстранил от работы двух комментаторов, в прямом эфире назвавших Меган Дюамель «сучкой из Канады»

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от работы двух комментаторов за оскорбления в адрес олимпийской чемпионки Меган Дюамель.

Во время короткой программы пар на чемпионате мира в Монпелье два комментатора назвали фигуристку «сучкой из Канады», вероятно, не зная о продолжении трансляции в прямом эфире.

«ISU шокирован языком, который использовали оба комментатора, и это никоим образом не отражает нашу точку зрения. ISU решительно осуждает любые заявления дискриминационного характера, а также предвзятое отношение. В спорте и в нашем обществе нет места оскорбительным высказываниям и поведению.

Ни один из этих комментаторов не будет освещать в дальнейшем какие-либо соревнования по фигурному катанию для ISU. Вскоре последует внутреннее расследование. ISU искренне приносит извинения Дюамель за неуместное и неприемлемое поведение двух комментаторов», – заявили в ISU.

Комментаторы на ютуб-канале ISU назвали Меган Дюамель «сучкой из Канады» во время трансляции короткой программы пар на ЧМ в Монпелье