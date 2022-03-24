Комментаторы на ютуб-канале ISU назвали Меган Дюамель «сучкой из Канады» во время трансляции короткой программы пар на ЧМ в Монпелье

Комментаторы в трансляции Международного союза конькобежцев ( ) назвали Меган Дюмель «сучкой из Канады» во время короткой программы пар на чемпионате мира в Монпелье.

Перед этим олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде раскритиковала комментаторов за то, что они назвали одну из фигуристок «тяжелой».

«Во время трансляции на ютуб-канале ISU было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня обозвали сучкой в прямом эфире в конце трансляции», – написала Дюамель.