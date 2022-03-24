Комментаторы на ютуб-канале ISU назвали Меган Дюамель «сучкой из Канады» во время трансляции короткой программы пар на ЧМ в Монпелье

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU сборная Канады Меган Дюамель пары контент Фигурное катание

Комментаторы в трансляции Международного союза конькобежцев (ISU) назвали Меган Дюмель «сучкой из Канады» во время короткой программы пар на чемпионате мира в Монпелье.

Перед этим олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде раскритиковала комментаторов за то, что они назвали одну из фигуристок «тяжелой».

«Во время трансляции на ютуб-канале ISU было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня обозвали сучкой в прямом эфире в конце трансляции», – написала Дюамель.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные