Чемпионат мира по фигурному катанию. Чжоу, Малинин, Квителашвили, Уно, Кагияма, Васильев и Грассль представят короткие программы

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье мужчины представят короткие программы.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

24 марта

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.00 по московскому времени.

Старт-лист

Роман Садовский (Канада)

Киган Мессинг (Канада)

Кевин Аймо (Франция)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Морис Квителашвили (Грузия)

Даниэль Грассль (Италия)

Маттео Риццо (Италия)

Юма Кагияма (Япония)

Казуки Томоно (Япония)

Шома Уно (Япония)

Денис Васильев (Латвия)

Владимир Самойлов (Польша)

Николай Майоров (Швеция)

Иван Шмуратко (Украина)

Илья Малинин (США)

Камден Пулкинен (США)

Винсент Чжоу (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже. Полный список участников можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022