Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Кондратюк, Семененко, Мозалев, Квителашвили и Грассль выступят с короткими программами

12 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины покажут короткие программы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12.50 по московскому времени (12 января), прямая трансляция – сайт Первого канала, Eurosport

Четвертая разминка

17. Поль Фентц (Германия)

18. Арлет Леванди (Эстония)

19. Габриэле Франгипани (Италия)

20. Николай Майоров (Швеция)

21. Грэм Ньюберри (Великобритания)

22. Николай Мемола (Италия)

Пятая разминка

23. Маурицио Цандрон (Австрия)

24. Михал Бржезина (Чехия)

25. Марк Кондратюк (Россия) – 16.44

26. Лукас Бричги (Швейцария)

27. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

28. Иван Шмуратко (Украина)

Шестая разминка

29. Евгений Семененко (Россия) – 17.17

30. Кевин Аймо (Франция)

31. Денис Васильев (Латвия)

32. Морис Квителашвили (Грузия)

33. Андрей Мозалев (Россия) – 17.42

34. Даниэль Грассль (Италия)

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов