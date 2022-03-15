Михаил Коляда: «Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Чувствую, что не достиг своего потолка»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что продолжит спортивную карьеру.

Он будет тренироваться по руководством Алексея Мишина.

«Был (на вопрос, был ли у него разговор о продолжении сотрудничества с Мишиным – Sports.ru). И, как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься.

Я чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдет развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно. Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдет разделение технической и артистической составляющих.

Ведь в спортивной гимнастике есть многоборье, а есть отдельные снаряды, на которых специализируются отдельные спортсмены. Фигурное катание тоже может пойти по такому пути. Вместе с тренером будем отталкиваться от того, как будет развиваться фигурное катание в мире и России», – сказал Коляда.

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