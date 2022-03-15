Михаил Коляда: «Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Чувствую, что не достиг своего потолка»

Российский фигурист заявил, что продолжит спортивную карьеру.

Он будет тренироваться по руководством .

«Был (на вопрос, был ли у него разговор о продолжении сотрудничества с Мишиным – Sports.ru). И, как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься.

Я чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдет развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно. Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдет разделение технической и артистической составляющих.

Ведь в спортивной гимнастике есть многоборье, а есть отдельные снаряды, на которых специализируются отдельные спортсмены. Фигурное катание тоже может пойти по такому пути. Вместе с тренером будем отталкиваться от того, как будет развиваться фигурное катание в мире и России», – сказал Коляда.