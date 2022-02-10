Коляда о пропуске Олимпиады из-за ковида: «Не намерен бросать фигурное катание. Как говорит Алексей Николаевич Мишин, нужно уметь держать удар»

Российский фигурист Михаил Коляда высказался о пропуске зимней Олимпиады в Пекине.

Ранее спортсмен сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего не вошел в заявку команды на Игры.

«К сожалению, не удалось получить отрицательный тест до вылета в Пекин. У меня особых симптомов не было: насморк, и все. Я не намерен бросать это дело, поскольку я очень люблю кататься.

Естественно, в жизни всякое бывает и надо быть ко всему готовым. Как говорит Алексей Николаевич (Мишин), нужно уметь держать удар», – сказал Коляда в эфире телеканала «Россия 1».