Коляда о пропуске Олимпиады из-за ковида: «Не намерен бросать фигурное катание. Как говорит Алексей Николаевич Мишин, нужно уметь держать удар»

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Российский фигурист Михаил Коляда высказался о пропуске зимней Олимпиады в Пекине.

Ранее спортсмен сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего не вошел в заявку команды на Игры.

«К сожалению, не удалось получить отрицательный тест до вылета в Пекин. У меня особых симптомов не было: насморк, и все. Я не намерен бросать это дело, поскольку я очень люблю кататься.

Естественно, в жизни всякое бывает и надо быть ко всему готовым. Как говорит Алексей Николаевич (Мишин), нужно уметь держать удар», – сказал Коляда в эфире телеканала «Россия 1».

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