Хореограф Шоя о программе Коляды «Белый ворон»: «Это шедевр в мире фигурного катания! Я даже просил у спортсменов дать мне спокойно посмотреть на Мишу, когда он ее катал»

Бельгийский хореограф Адам Шоя поделился мнением о произвольной программе российского фигуристка «Белый ворон».

«Это шедевр в мире фигурного катания! Я даже просил у спортсменов дать мне чуть-чуть перерыва, чтобы спокойно посмотреть на Мишу, когда он катал эту программу. Так и говорил: «Дайте мне насладиться! Вдруг это последнее исполнение?».

Возможно, профессор Мишин пригласит меня на постановку новых программ для Коляды. Мы пока не договорились точно, но обсуждали такой вариант. В любом случае, я очень благодарен Алексею Мишину за доверие и за две программы, которые уже создал в Петербурге», – сказал Шоя.

Также он рассказал о новой постановке для .

«Мне нравится, как Евгений воспринимает информацию: едва я показываю движение правой руки, как он старается его повторить и параллельно импровизирует, как в этот момент будет работать левая. То есть, все его тело двигается в такт, как единый организм. Я, как профессиональный танцор, очень ценю эту философию», – добавил хореограф.