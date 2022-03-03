Хореограф Шоя о программе Коляды «Белый ворон»: «Это шедевр в мире фигурного катания! Я даже просил у спортсменов дать мне спокойно посмотреть на Мишу, когда он ее катал»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда Евгений Семененко Адам Шоя Фигурное катание

Бельгийский хореограф Адам Шоя поделился мнением о произвольной программе российского фигуристка Михаила Коляды «Белый ворон».

«Это шедевр в мире фигурного катания! Я даже просил у спортсменов дать мне чуть-чуть перерыва, чтобы спокойно посмотреть на Мишу, когда он катал эту программу. Так и говорил: «Дайте мне насладиться! Вдруг это последнее исполнение?».

Возможно, профессор Мишин пригласит меня на постановку новых программ для Коляды. Мы пока не договорились точно, но обсуждали такой вариант. В любом случае, я очень благодарен Алексею Мишину за доверие и за две программы, которые уже создал в Петербурге», – сказал Шоя.

Также он рассказал о новой постановке для Евгения Семененко.

«Мне нравится, как Евгений воспринимает информацию: едва я показываю движение правой руки, как он старается его повторить и параллельно импровизирует, как в этот момент будет работать левая. То есть, все его тело двигается в такт, как единый организм. Я, как профессиональный танцор, очень ценю эту философию», – добавил хореограф.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные