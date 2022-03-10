Грузинский фигурист Эгадзе о переходе к Тутберидзе: «Я понимал, что в Грузии особых перспектив нет, а в Москве работают очень хорошие специалисты»

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал о сотрудничестве с тренером Этери Тутберидзе.

«Изначально я хотел просто поставить программу у Даниила Марковича Глейхенгауза. Приехал на сборы группы Этери Георгиевны, и там мне уже очень сильно помогла Федерация фигурного катания Грузии: президент федерации сделал многое для того, чтобы я смог кататься в этой группе.

Теперь со мной на тренировках работают Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович Дудаков – все в одинаковой степени, а программы ставит только Даниил Маркович.

Я понимал, что в Грузии особых перспектив нет, а в Москве работают очень хорошие специалисты. Чтобы продолжать прогрессировать, мне надо было переехать. Я отправился в Москву с мамой, а учиться продолжил в Грузии дистанционно», – рассказал Егадзе.

«Тутберидзе знают в Грузии, но я бы не сказал, что очень хорошо. Все-таки в моей стране фигурное катание не столь популярный вид спорта. Но сейчас мы делаем все для того, чтобы оно стало более популярным, чтобы про него в стране узнало как можно больше людей. Федерация фигурного катания Грузии очень старается для этого», – отметил спортсмен.