Морис Квителашвили: «Тутберидзе – сильный человек. Она умеет даже из тяжелых моментов извлекать положительную энергию. И при этом держать лицо»

Грузинский фигурист рассказал о своем тренере .

– Раньше ты говорил, что дважды мог закончить карьеру. Один из этих «разов» – перед тем как перейти к Этери Тутберидзе. Что там вообще было?

– На самом деле мы просто не понимали, что делать и куда идти. Я две недели походил в школу, а потом родители спросили у меня, хочу ли я вообще продолжать кататься или нет. Сказали, что есть вариант попробовать позаниматься у Этери Георгиевны. Я со слезами на глазах сказал: «Хочу!» Ха-ха. И вот до сих пор катаюсь.

Там так получилось, что моя подруга, с которой я с детства начинал кататься, в тот момент была у нее. Мы и с ней посоветовались и в итоге решили – надо пробовать.

– Почему у Этери Георгиевны хуже получается работать с парнями? По сути, ты у нее сейчас единственный, кто дошел до высокого уровня и стабильно держит планку.

– Тут много факторов. Кому-то терпения не хватает. Кому-то сил...

– Сил и терпения надо много, чтобы заниматься у Этери Георгиевны?

– Конечно. Хотя вообще для того, чтобы в целом заниматься фигурным катанием, нужно очень много терпения и сил. Порой у Этери Георгиевны, конечно, нелегко. Но со временем к такому режиму привыкаешь.

– Какой она человек? Думаю, ты, как никто другой из ее группы, можешь ответить на этот вопрос.

– Сильный она человек. Я вижу, как она скрывает свои сильные эмоции, сдерживает себя во многих моментах. Пример такой приведу – с произвольной в женском одиночном здесь, в Пекине. Я смотрел за девочками на арене, и мне было безумно больно и обидно за Камилу (Валиеву). Но при этом очень радостно за Аню (Щербакову) и за Сашу (Трусову), что у них все получилось.

У меня были такие смешанные эмоции, что я не выдержал и заплакал. И когда спустился вниз к ребятам, встретил Этери Георгиевну. Представь, какой непростой это момент и для нее, и для всех ребят вообще! Но даже тогда она не переставала шутить, держалась. Сказала мне: «Ты чего плачешь? Обидно за свое 10-е место?» Я засмеялся сразу, сказал: «Ну да, естественно».

В этом ее сила, мне кажется. Она умеет даже из каких-то тяжелых моментов извлекать положительную энергию. И при этом держать лицо. Мало кто так может, – сказал Квителашвили.

«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе