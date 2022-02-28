12-летний Николай Колесников ушел из группы Тутберидзе

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12-летний фигурист Николай Колесников сообщил об окончании работы с тренером Этери Тутберидзе. 

«Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу – Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Георгию Похилюку, Алексею Железнякову, Ксении Владимировне Поталицыной за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд.

К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели.

Благодарим весь персонал ледового дворца «Хрустальный» – методистов, врачей, массажиста, которые всегда приходили на помощь и помогали в решении любых вопросов. Большое спасибо за все!» – написал Колесников в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Nikolay Kolesnikov (@_kolya_kolesnikov_)

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