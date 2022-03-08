Елизавета Туктамышева: «Сегодня мы принимаем поздравления с женским днем, но не стоит забывать, что это напоминание о равноправии и силе женщин»

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева обратилась к женщинам по случаю праздника 8 марта.

«Сегодня мы принимаем поздравления с женским днем, но не стоит забывать, что это инициатива и напоминание о равноправии и силе женщин. Иногда мы даже сильнее, чем нам самим это кажется.

Мы можем быть убедительными, не проявляя агрессию, мы можем быть поддерживающими и находить правильные слова, мы можем быть нежными, но при этом иметь внутренний стержень, мы можем быть каждая за себя, но всегда знать, что поддержим друг друга, мы можем дарить жизнь и нести с собой огромную любовь.

Пусть каждая из вас помнит об этом и всегда чувствует свою особую силу», – написала Туктамышева в инстаграме.