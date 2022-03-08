Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о возможных планах после завершения карьеры.

«По окончании своей спортивной карьеры у меня есть мысли поработать в медиа. Мне это нравится, я уже пробовала, и были неплохие отзывы – в основном хорошие. Можно найти себя и в каком-нибудь другом русле. Есть выбор – и это самое главное.

Но то, что связано именно с медиа, с комментаторством, быть помощником ведущей или еще что-то – это, конечно, здорово. Потому что я много лет уже на камеру работаю, нам приходится выступать на большую аудиторию.

В принципе, мы камеры не боимся, но надо будет работать над ораторским мастерством, чтобы выходить красиво из любой ситуации. У спортсменов бывают иногда проблемы именно с высказыванием своих мыслей», – сказала Туктамышева в эфире ютуб-канала ХК «Авангард».

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