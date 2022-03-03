Хореограф Шоя о новой короткой программе Туктамышевой: «Не могу сейчас назвать музыку и образ. Отмечу лишь, что это преображение, новая Лиза на льду»

Бельгийский хореограф Адам Шоя рассказал о работе над новой короткой программой с российской фигуристкой .

«Все началось с того, что мы с встретились на недавнем чемпионате Европы в Таллине. Как раз после произвольной программы Жени Семененко, когда тот ушел отдыхать, Алексей Николаевич пригласил меня на беседу тет-а-тет. Он сказал, что хочет доверить мне секретную миссию: поставить его любимой ученице мощный танец, который должен кардинально отличаться от ее постоянного стиля.

Вы ведь знаете репертуар Лизы: очень скоростные движения, атмосфера Востока, чувственность... Каждая ее программа наполнена уникальной энергетикой. Но мы решили раскрыть новые грани ее таланта – те, которые были спрятаны в глубине ее души», – сказал Шоя.

Он работал над постановкой в Санкт-Петербурге во время Олимпиады в Пекине.

«Всю неделю, проведенную с Лизой, я видел, как она счастлива. Она очень тепло меня встретила, внимательно слушала все мои идеи и изучала движения. Она и сама внесла много креатива в эту программу – именно творческие изящные находки. Мне кажется, это было очень мудрое решение Мишина – заняться новой постановкой именно в такой период. Полное обновление, начало новой страницы жизни!

Я ни разу не заметил даже тени расстройства и негатива на Лизином лице из-за того, что она не попала на главный турнир сезона. От нее веяло бесконечным позитивом.

К сожалению, я не могу сейчас назвать вам музыку и образ нашей программы. Отмечу лишь, что это преображение, новая Лиза на льду. Профессор Мишин сказал, что ему очень нравится то, что мы сотворили за неделю, и есть смысл обкатывать программу уже сейчас. Она и будет короткой программой на следующий сезон», – добавил хореограф.