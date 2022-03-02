Елизавета Туктамышева: «Ситуация очень непростая. Но мы можем вместо споров в комментариях направить энергию в другое русло»

Чемпионка мира по фигурному катанию обратилась к болельщикам.

«Кажется, что любой пост сейчас вызывает массу хейта. Но я попробую. В нас помимо страха, обиды, злости еще живет любовь и забота.

И очень хочется, чтобы про это вспоминали как можно больше людей.

Да, ситуация очень непростая, но мы можем вместо споров в комментариях, бесконечного чтения новостей направить энергию в другое русло.

Мы можем поддерживать тех, кому сейчас сложнее, можем проявлять заботу о своих близких, которым сложнее справлять с ситуацией психологически. Можем помогать тем, кого знаем лично или кого совсем не знаем, но понимаем, что им нужна помощь.

Можно помогать фондам и организациям, можно переводить небольшие суммы, можно привозить конкретные вещи, как правило у каждой организации есть перечень необходимого.

Сместить фокус внимания с бесконечного пролистывания новостей на реальную помощь. Я верю, что это лучшее, что можно сделать сейчас», – написала Туктамышева.