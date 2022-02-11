Алена Леонова: «Думаю, в Пекине Коляда мог бы оказаться в пятерке. Он уже прочувствовал олимпийский нерв и выходил бы на лед поспокойнее»

Серебряный призер ЧМ-2012 года Алена Леонова оценила выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

В личных соревнованиях лучшим среди россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалев – 19-м.

«Очень рада за Женю Семененко и за то, что ему удалось собраться и откатать свои программы достойно. За Марка, конечно, немного обидно. Но он все равно остается героем этой Олимпиады, учитывая, как он откатался в командных соревнованиях и что заработал золото.

Ну а неудачный прокат Мозалева спишем на дебют, на нервы – парень он талантливый и может еще раскрыться. Надеюсь, все наши ребята останутся на ближайшие четыре года и покажут, на что способны на следующей Олимпиаде, набравшись опыта. Они еще молодые, так что все впереди.

Смог бы Коляда попасть в пятерку на Олимпиаде в Пекине? Думаю, да – за счет своего опыта. Миша, наверное, меньше бы волновался, так как уже прочувствовал этот олимпийский нерв и выходил бы на лед поспокойнее.

Но в целом тяжело сказать, смог бы он чисто откатать, учитывая его нестабильность. Но, думаю, в пятерке он бы мог оказаться. Очень жалко, конечно, что он пропустил эти Игры», – сказала Леонова.

Коляда пропустил Олимпиаду-2022 в Пекине из-за положительного теста на ковид. Ранее он участвовал в Играх-2018 в Пхечхане, где взял серебро в командном турнире и стал восьмым в индивидуальных соревнованиях.

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