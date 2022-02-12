Евгений Семененко: «Мой путь на Олимпиаду в Пекин был непростым. Очень рад, что посчастливилось соревноваться с лучшими фигуристами мира»

Российский фигурист Евгений Семененко выразил благодарности после выступления на в Пекине, где он занял 8-е место.

«Мой путь на Олимпиаду в Пекин был непростым. Я очень рад, что сейчас я здесь, что у меня появилась возможность окунуться в особенную спортивную атмосферу Олимпийских игр, что посчастливилось соревноваться с лучшими фигуристами мира.

Спасибо моим родным, всем моим тренерам, отдельно – Алексею Николаевичу Мишину, Татьяне Николаевне Мишиной, которая и в радостные, и в сложные моменты жизни с моего восьмилетнего возраста всегда со мной. Благодарен моим искренним болельщикам за поддержку», – написал Семененко.