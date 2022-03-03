Тарасова об отстранении паралимпийцев: «Зачем так измываться над людьми? Они в чем-то виноваты? Нет!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине.



«Это же паралимпийцы... Зачем так измываться над людьми? Они в чем-то виноваты? Нет! Вот и все», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Я думаю, что наши паралимпийцы ни в чем не виноваты, это ужасный шаг. Эти люди прошли через такую боль, и несмотря на все трудности, они продолжают заниматься спортом и показывать высокие результаты.

Мы равняемся на них, зря с ними так поступили», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине