Тарасова об отстранении паралимпийцев: «Зачем так измываться над людьми? Они в чем-то виноваты? Нет!»

Теги Татьяна Тарасова Паралимпийские игры Политика МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине.
 
«Это же паралимпийцы... Зачем так измываться над людьми? Они в чем-то виноваты? Нет! Вот и все», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Я думаю, что наши паралимпийцы ни в чем не виноваты, это ужасный шаг. Эти люди прошли через такую боль, и несмотря на все трудности, они продолжают заниматься спортом и показывать высокие результаты.

Мы равняемся на них, зря с ними так поступили», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные