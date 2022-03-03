Анфиса Резцова: «Теперь добрались и до паралимпийцев, это настоящий беспредел. Политика должна оставаться политикой, при чем тут спортсмены?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине.



«Теперь добрались и до паралимпийцев, это настоящий беспредел. Политика должна оставаться политикой, при чем тут спортсмены?

Наша сборная работала четыре года, чтобы выступить на Паралимпийских играх, а их вот так отстраняют. Так не должно быть!

Это же люди, настоящие трудяги! К сожалению, сейчас отстраняют всех российских спортсменов.



Это просто ужасно. Мы воочию наблюдаем такое несправедливое решение. Мне очень обидно за наших паралимпийцев», – сказала Резцова.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине