Депутат Свищев: «Коллеги из МПК совершили совсем идиотский поступок. Свое решение они изменили под давлением заокеанских покровителей»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить Россию и Беларусь от зимних Игр-2022 в Пекине.

«Коллеги из МПК совершили совсем идиотский поступок. Сначала допустили, потом передумали, сославшись на то, что команды из нескольких стран отказались участвовать с нами в соревнованиях. На самом деле это все совершенно не так. История простая: свое решение МПК изменил под давлением заокеанских покровителей и спорта. Спонсоры додушили наших коллег.

Всецело поддерживаю заявление нашего российского паралимпийского комитета (ПКР), который будет оспаривать это решение. Есть еще возможность добиться через суд отмены решения и того, что наши и белорусские паралимпийцы все-таки выступят. То, что белорусы еще попали под горячую руку, это совершенно несправедливое и непрофессиональное решение.

Любую помощь комитет Госдумы обязательно окажет. Мы видели заявления некоторых команд, которые не хотели и не могли участвовать с российскими атлетами на Паралимпиаде. Мы все понимаем, что наши паралимпийцы завоевывают больше всех медалей на Играх. Используя ситуацию, спортсмены из других стран начинают поднимать панику.

Надо жестко было сказать: «Не хотите играть, пишите отказную, не выходите на поле, получите баранку, будет дисквалификация либо другое наказание». Почему таких заявлений не было? Если так будет вести себя каждый спортсмен, а спортивные руководители будут вестись у них на поводу, то будут нарушены все вертикали спорта. Тогда будет не спорт, а хаотичное броуновское движение», – сказал Свищев.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

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