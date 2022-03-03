Глава МПК Эндрю Парсонс: «Наша команда работает с российскими паралимпийцами, чтобы они могли безопасно добраться домой в кратчайшие сроки»

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Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что комитет обеспечит безопасное возвращение российских паралимпийцев домой.

Сегодня МПК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.

«Мы работаем с двумя командами. Не могу дать детали, решение было принято два часа назад. Наша команда работает с ними, чтобы они могли безопасно добраться домой в кратчайшие сроки», – сказал Парсонс.

«Вчера мы приняли решение исходя из нашего устава и принципов, и ни один национальный паралимпийский комитет не сообщал нам, что не примет участие в Играх. Мы понимали, что некоторые не будут довольны нашим решением, но масштабы, уровень реакции стали для нас сюрпризом», – подчеркнул глава МПК.

Он также отметил, что российская и белорусская команды могут оспорить решение об отстранении.

«Наша юридическая позиция не изменилась. На наш взгляд, решение было принято правильное. Мы считаем, что Паралимпийские комитеты России и Белоруссии могут предпринять действия в правовом поле», – заявил чиновник.

«Мы хотели провести справедливые соревнования. И посыл, который мы должны подать миру, это посыл инклюзивности. Атмосфера должна оставаться позитивной, сегодня утром, когда спортсмены услышали новость, их реакция показала – если бы мы не предприняли действий, ситуация могла бы ухудшиться», – добавил Парсонс.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

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