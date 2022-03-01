Евгений Плющенко: «Нельзя смешивать спорт с политикой. Все хотят мира, и я этого хочу. Я верю нашему президенту»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение Международного союза конькобежцев ( ) об отстранении российских спортсменов.

«Не могу промолчать. Как спортсмен и любой здравомыслящий человек, разделяю позицию, что спорт вне политики. Но на деле мы этого не видим: в понедельник ФИФА и УЕФА исключили наши сборные из всех соревнований после призыва МОК отстранять наших спортсменов во всех видах спорта!

Сегодня Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Это большая ошибка!

Нельзя смешивать спорт с политикой, нельзя наказывать спортсменов и лишать их права выступать и соревноваться, как это делают сейчас. Это дискриминация и прямое грубое нарушение прав спортсменов.

Наши фигуристы доказали, что они сильнейшие в мире. Интерес к фигурному катанию без наших спортсменов не будет прежним. Санкции, которые применяются к представителям России в спорте, неадекватные и политизированные.

Если наши атлеты не будут выступать на международных стартах, победы будут обесцениваться, потому что сильнейшие во многих видах останутся дома. Совсем недавно МОК изменил олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее», утвержденный еще в 1894 году.

Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Неужели это только слова? Сейчас Россию хотят изолировать от мирового спорта, это означает, что олимпийские ценности остались в прошлом.

Все хотят мира, и я этого хочу! Я очень надеюсь,что все закончится как можно скорее, и переговоры принесут свои плоды. Я верю нашему президенту!

Я – не политик, я – спортсмен и моя цель – объединять людей через любовь к спорту, преодолевая политические разногласия. Уверен, что мы все справимся!» – написал Плющенко в инстаграме.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список