ФФКР об отстранении россиян: «Считаем, решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения»

Федерация фигурного катания России прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Считаем, данное решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения.

К огромному сожалению, приходится констатировать, что данное решение является свидетельством того, что спорт в полной мере стал инструментом политики и в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, нанося основной удар по спортсменам.

В сложившейся ситуации мы будем рассматривать все возможные варианты действий и предпринимать необходимые меры для сохранения и защиты интересов наших спортсменов и тренеров», – заявили в ФФКР.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта