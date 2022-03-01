ФФКР об отстранении россиян: «Считаем, решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения»

Теги сборная России ISU ФФКР Политика Фигурное катание

Федерация фигурного катания России прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Считаем, данное решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения.

К огромному сожалению, приходится констатировать, что данное решение является свидетельством того, что спорт в полной мере стал инструментом политики и в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, нанося основной удар по спортсменам.

В сложившейся ситуации мы будем рассматривать все возможные варианты действий и предпринимать необходимые меры для сохранения и защиты интересов наших спортсменов и тренеров», – заявили в ФФКР.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта

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