Авербух об отстранении сборной России: «На долю этого поколения выпали тяжелые испытания. Я желаю всем сил и стойкости, чтобы пройти через это»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Конечно, очень грустно. Хочется поддержать наших ребят. На долю этого поколения выпали тяжелые испытания. И так много соревнований приходилось пропускать, а теперь вообще запрет.

Сейчас они как никогда нуждаются в словах поддержки. Я желаю всем им сил и стойкости, чтобы пройти через все это.

Остается только надеяться, что страсти улягутся и мир снова станет миром», - отметил Авербух.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта