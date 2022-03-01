Авербух об отстранении сборной России: «На долю этого поколения выпали тяжелые испытания. Я желаю всем сил и стойкости, чтобы пройти через это»

Теги Илья Авербух сборная России ISU Политика Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Конечно, очень грустно. Хочется поддержать наших ребят. На долю этого поколения выпали тяжелые испытания. И так много соревнований приходилось пропускать, а теперь вообще запрет.

Сейчас они как никогда нуждаются в словах поддержки. Я желаю всем им сил и стойкости, чтобы пройти через все это.

Остается только надеяться, что страсти улягутся и мир снова станет миром», - отметил Авербух.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные