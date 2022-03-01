Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских спортсменов.

«Информацию об отстранении мы получили только сегодня утром. Мы занимаемся этим вопросом, будем принимать решение.

Никакой бумаги в федерацию не приходило, мы прочитали это на сайте ISU», – сказал Горшков.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта