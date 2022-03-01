Олег Матыцин: «Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового невозможно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.
«Практически со всеми международными федерациями контакт существует, в большинстве он достаточно сложный. Но мы будем продолжать эту работу, чтобы оперативно реагировать и понимать принятие решений.
Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно.
Происходящее может быть расценено как дискриминация по национальному признаку», – заявил Матыцин.
«Всегда подчеркивал, что Россия самодостаточная страна со стабильной динамикой развития физической культуры и спорта. Мы приняли стратегию, все направления будут реализованы.
Понимаем, что живем не в автономном мире, будем взаимодействовать со спортивным сообществом, несмотря на рекомендации МОК», – отметил министр спорта.