Олег Матыцин: «Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового невозможно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Практически со всеми международными федерациями контакт существует, в большинстве он достаточно сложный. Но мы будем продолжать эту работу, чтобы оперативно реагировать и понимать принятие решений.

Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно.

Происходящее может быть расценено как дискриминация по национальному признаку», – заявил Матыцин.

«Всегда подчеркивал, что Россия самодостаточная страна со стабильной динамикой развития физической культуры и спорта. Мы приняли стратегию, все направления будут реализованы.

Понимаем, что живем не в автономном мире, будем взаимодействовать со спортивным сообществом, несмотря на рекомендации МОК», – отметил министр спорта.