Олег Матыцин: «Мы в ежечасном контакте с федерациями. Будем принимать программу защиты интересов наших спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новости об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Вчера мы провели совещание со всеми олимпийскими, неолимпийскими и паралимпийскими федерациями. При Минспорте создан оперативный штаб под руководством заместителя министра Одеса Хасаевича Байсултанова, куда входят все представители департаментов.

Мы в ежечасном контакте со всеми федерациями. Будем принимать все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для здоровья наших спортсменов. Будем принимать программу взаимодействия с международными федерациями и защиты интересов наших спортсменов.

Основными задачами на 2022 год являются оперативное реагирование на отмену проведения крупных международных соревнований и оперативное реагирование на отмену участия в соревнованиях наших спортсменов», – заявил Матыцин.