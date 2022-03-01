Олег Матыцин: «Мы в ежечасном контакте с федерациями. Будем принимать программу защиты интересов наших спортсменов»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Одес Байсултанов Фигурное катание

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новости об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Вчера мы провели совещание со всеми олимпийскими, неолимпийскими и паралимпийскими федерациями. При Минспорте создан оперативный штаб под руководством заместителя министра Одеса Хасаевича Байсултанова, куда входят все представители департаментов.

Мы в ежечасном контакте со всеми федерациями. Будем принимать все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для здоровья наших спортсменов. Будем принимать программу взаимодействия с международными федерациями и защиты интересов наших спортсменов.

Основными задачами на 2022 год являются оперативное реагирование на отмену проведения крупных международных соревнований и оперативное реагирование на отмену участия в соревнованиях наших спортсменов», – заявил Матыцин.

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