Исполком ОКР обсудит санкции МОК в отношении России 3 марта

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Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о политике Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

«Мы отработали в сложный год ковида, не во всех мероприятиях наши спортсмены смогли принять участие.

Но тем не менее нам в этом году будет работать не легче из-за санкций, предложенных МОК. Мы о них будем говорить более подробно на исполкоме ОКР 3 марта», – заявил Левитин.

«Слабое место, что показали Игры в Токио и Пекине, – взаимодействие между министерством спорта, Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями. Почему так происходит? Мы вроде бы общая команда, но нет четкого взаимодействия. Это мы видели», – отметил помощник президента РФ.

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