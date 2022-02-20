Евгения Медведева: «Слова благодарности ОКР и Позднякову, доверившему мне статус посла команды. Мы осуществили немало работ по медиаподдержке сборной на Олимпиаде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась эмоциями после завершения Олимпиады в Пекине.

Медведева присутствовала на зимних Играх в качестве посла сборной России.

«Олимпиада подошла к концу. Очень много эмоций. Хочу поздравить всех россиян, завоевавших медали. Ребята, вы крутые!

Надеюсь, следующая Олимпиада принесет нам море позитива и десятки золотых медалей!

Я хочу поблагодарить «Первый канал», который позволил мне поработать комментатором и репортером на Играх.

Также слова благодарности Олимпийскому комитету России и Станиславу Позднякову (главе комитета – Sports.ru), доверившему мне статус посла команды ОКР. Мы осуществили немало работ по медиаподдержке сборной.

Было приятно посотрудничать с международным олимпийским каналом для англоязычной аудитории. Также хочу отметить великолепную организацию со стороны Китая.

Очень жаль, что не удалось погулять по Пекину, и мы в основном проводили время в отеле или на аренах, надеюсь, приехать в Китай в будущем и насладиться этой волшебной страной», – написала Медведева в инстаграме.