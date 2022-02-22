Руководитель спонсорских проектов «Ростелекома»: «Интерес публики к фигурному катанию растет. Вся страна знает ведущих фигуристов в лицо, у них появился личный бренд»

Руководитель направления спонсорских проектов компании «Ростелеком» Галина Софенко рассказала о росте популярности фигурного катания в последние годы.

«Ростелеком» – генеральный партнер Федерации фигурного катания России.

«Раньше всплеск интереса был, пожалуй, только перед зимними Олимпиадами, теперь в зоне внимания гораздо больше спортивных событий. Растет интерес публики: раньше могли быть полупустые трибуны, сейчас sold out на женские произвольные программы.

Больше стало телетрансляций. Вся страна теперь знает ведущих фигуристов в лицо, у них появился личный бренд, и это открыло новые возможности для активации спонсорского контракта», – сказала Софенко.

В «Ростелекоме» также отметили, что благодаря успехам российских фигуристок даже внутренние соревнования привлекают внимание иностранных вещателей, а спонсоры получают глобальный охват.

«У «Ростелекома» выстроены отношения со всеми крупнейшими операторами связи мира, а среди акционеров компании зарубежные инвесторы и фонды, поэтому продвижение бренда на зарубежных рынках нам тоже интересно», – добавила Софенко.