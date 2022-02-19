Александр Горшков: «Наши пары сегодня катались очень хорошо, каждый практически сделал максимум. Огромная благодарность им и их тренерам»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал результаты парного катания на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победили китайцы – , второе место заняли россияне и , третье – и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский стали четвертыми.

«Могу сказать, что наши пары сегодня катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум.

У Тарасовой и Морозова это был лучший прокат. Мишина и Галлямов очень хорошо прокатали. Я думаю, что и Бойкова с Козловским тоже, несмотря на незначительную помарку.

Огромная благодарность им и их тренерам – все, что я могу сказать», – сказал Горшков.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря