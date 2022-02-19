Александр Горшков: «Наши пары сегодня катались очень хорошо, каждый практически сделал максимум. Огромная благодарность им и их тренерам»

Теги сборная России ФФКР Александр Горшков сборная Китая пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал результаты парного катания на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победили китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский стали четвертыми.

«Могу сказать, что наши пары сегодня катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум.

У Тарасовой и Морозова это был лучший прокат. Мишина и Галлямов очень хорошо прокатали. Я думаю, что и Бойкова с Козловским тоже, несмотря на незначительную помарку. 

Огромная благодарность им и их тренерам – все, что я могу сказать», – сказал Горшков.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

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