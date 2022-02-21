Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2021/22: Кубок России стартовал в сентябре, чемпионат России прошел в декабре

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала календарный план основных всероссийских соревнований в сезоне-2021/22.
Календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию
2021 год
Кубок России, 1-й этап
Сызрань, 22-26 сентября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 1-й этап
Сызрань, 22-26 сентября
Кубок России, 2-й этап
Йошкар-Ола, 10-14 октября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 2-й этап
Йошкар-Ола, 10-14 октября
Кубок России, 3-й этап
Сочи, 20-24 октября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 3-й этап
Сочи, 20-24 октября
Кубок России, 4-й этап
Казань, 8-12 ноября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 4-й этап
Казань, 8-12 ноября
Кубок России, 5-й этап
Пермь, 17-21 ноября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 5-й этап
Пермь, 17-21 ноября
Чемпионат России
Санкт-Петербург, 21-26 декабря
2022 год
Первенство России среди юниоров
Саранск, 18-22 января
Финал Кубка России
Саранск, 23-27 февраля
Всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации»
Саранск, 23-27 февраля
Всероссийские соревнования «Кубок Первого канала»
Сочи, 4-6 марта