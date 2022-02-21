Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2021/22: Кубок России стартовал в сентябре, чемпионат России прошел в декабре

Теги сборная России танцы на льду Кубок России чемпионат России ФФКР чемпионат России среди юниоров пары мужское катание женское катание Кубок Федерации Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала календарный план основных всероссийских соревнований в сезоне-2021/22.

Календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию

2021 год

Кубок России, 1-й этап

Сызрань, 22-26 сентября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 1-й этап

Сызрань, 22-26 сентября

Кубок России, 2-й этап

Йошкар-Ола, 10-14 октября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 2-й этап

Йошкар-Ола, 10-14 октября

Кубок России, 3-й этап

Сочи, 20-24 октября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 3-й этап

Сочи, 20-24 октября

Кубок России, 4-й этап

Казань, 8-12 ноября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 4-й этап

Казань, 8-12 ноября

Кубок России, 5-й этап

Пермь, 17-21 ноября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 5-й этап

Пермь, 17-21 ноября

Чемпионат России

Санкт-Петербург, 21-26 декабря

2022 год

Первенство России среди юниоров

Саранск, 18-22 января

Финал Кубка России

Саранск, 23-27 февраля

Всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации»

Саранск, 23-27 февраля

Всероссийские соревнования «Кубок Первого канала»

Сочи, 4-6 марта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные