Лайшев о критике Савченко в адрес Тутберидзе: «Жесткие методы? Полная глупость. К Винер тоже можно предъявлять претензии, но человек великий, дал столько чемпионок»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова олимпийской чемпионки Алены Савченко, раскритиковавшей тренеров Камилы Валиевой.

В частности, Савченко посчитала, что штаб Этери Тутберидзе слишком грубо общался с Валиевой после ее неудачной произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Ерунда полная! Знаю Этери Георгиевну как прекрасного педагога и личность, который все свое личное время отдает работе и воспитанию девочек, поэтому, соответственно, имеет право с них требовать. Она – супердобросовестный человек и трудоголик.

Что касается ее взаимоотношений с учениками, то прежде всего, ученик должен с огромным уважением относиться к старшему, который дает ему мастерство и возможность проявить себя. Этери Георгиевна доказывает это уже третью Олимпиаду.

Жесткие методы? Полная глупость. Все происходит на моих глазах, я ее хорошо знаю, с нее еще пример надо брать. Возьмем Ирину Александровну Винер, к ней тоже можно предъявлять какие-то претензии, но человек великий, дал столько звездочек-чемпионок и самых красивых девушек нашей страны.

Причина таких слов (Савченко)? Нужно найти крайнего, даже Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru) снимает с себя ответственность своими словами. Мы же должны защищать нашего талантливого тренера и всячески его поддерживать», – сказал Лайшев.

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