Слуцкая о критике в адрес Тутберидзе: «Бах сидел бы у себя на родине и молчал. Когда Валиеву линчевали, он спокойно сидел на попе ровно»

Теги Жанна Громова Ирина Слуцкая сборная России МОК Олимпийская сборная России Томас Бах женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева контент Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о критике президента МОК Томаса Баха в адрес Этери Тутберидзе.

Бах раскритиковал Тутберидзе за отношение к Камиле Валиевой после произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Слушайте, Томас Бах сидел бы у себя на родине и молчал. Можно я так грубо скажу? Когда топили, когда Валиеву линчевали все эти несколько дней, Томас Бах сидел спокойно на попе ровно и молчал. А тут ему что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя – иди... своим путем.

Тутберидзе жесткий тренер? А у нас есть мягкие тренеры, у которых есть олимпийские чемпионы? Мой тренер Жанна Громова была жесткой. Кричала на меня. А как по-другому? И чехлами дрались. Знаете, как резиновый чехол больно бил? Ничего страшного – жива, здорова и с двумя олимпийскими медалями. А как по-другому-то?» – рассказала Слуцкая.

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