Слуцкая о критике в адрес Тутберидзе: «Бах сидел бы у себя на родине и молчал. Когда Валиеву линчевали, он спокойно сидел на попе ровно»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением о критике президента МОК Томаса Баха в адрес .

Бах раскритиковал Тутберидзе за отношение к после произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Слушайте, Томас Бах сидел бы у себя на родине и молчал. Можно я так грубо скажу? Когда топили, когда Валиеву линчевали все эти несколько дней, Томас Бах сидел спокойно на попе ровно и молчал. А тут ему что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя – иди... своим путем.

Тутберидзе жесткий тренер? А у нас есть мягкие тренеры, у которых есть олимпийские чемпионы? Мой тренер была жесткой. Кричала на меня. А как по-другому? И чехлами дрались. Знаете, как резиновый чехол больно бил? Ничего страшного – жива, здорова и с двумя олимпийскими медалями. А как по-другому-то?» – рассказала Слуцкая.

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб