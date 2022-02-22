Тарасова о словах Савченко про тренеров Валиевой: «Алена не знает всю ситуацию до конца. Так неправильно говорить»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова Алены Савченко о тренерах Камилы Валиевой.
Савченко раскритиковала Этери Тутберидзе за ее поведение после произвольной программы Валиевой на Олимпиаде.
«Алена не знает всю ситуацию до конца, не находится в команде, не знает методы. Так неправильно говорить.
Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение», – рассказала Тарасова.
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