Тарасова о словах Савченко про тренеров Валиевой: «Алена не знает всю ситуацию до конца. Так неправильно говорить»

Теги Алена Савченко Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова Алены Савченко о тренерах Камилы Валиевой.

Савченко раскритиковала Этери Тутберидзе за ее поведение после произвольной программы Валиевой на Олимпиаде.

«Алена не знает всю ситуацию до конца, не находится в команде, не знает методы. Так неправильно говорить.

Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение», – рассказала Тарасова.

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