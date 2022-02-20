Поздняков об Играх-2022: «Лично для меня – самая сложная из Олимпиад. Был тяжелый Пхенчхан, беспрецедентный Токио, но в Пекине концентрация событий была существенно выше»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от зимних Игр-2022 в Пекине.

«Лично для меня – самая сложная из тех (Олимпиад), что я проходил как спортсмен, тренер или руководитель.

Был тяжелый Пхенчхан, беспрецедентный Токио, но в Пекине концентрация событий, постоянно требовавших оперативных решений, в которых нет права на ошибку, была существенно выше.

Даже сравнить не с чем. А если помножить на те эмоции, которые приносили нам выступления наших спортсменов, порой диаметрально противоположные, от обиднейших эпизодов до моментов искреннего восторга, то получилось настоящее испытание, которое запомнится очень надолго», – сказал Поздняков.

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