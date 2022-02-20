Станислав Поздняков: «Слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой были основаны на человеческих эмоциях, которые трудно сдержать»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Великая Катарина Витт расплакалась в студии немецкого телевидения, да и выступление Томаса Баха, как мне кажется, тоже было основано прежде всего на человеческих эмоциях, которые трудно сдержать.

Про нас, россиян, я вообще не говорю, вы все видели и слышали. Думаю, все нормальные люди понимали, что случившаяся здесь спортивная драма и последовавшая за ней настоящая травля 15-летней спортсменки – все это очень далеко от идеалов и ценностей олимпизма в их изначальном виде.

«Конечно, ситуация вокруг потребовала от всей нашей делегации, федерации фигурного катания, тренерского штаба максимальной вовлеченности.

А ее прокат в произвольной программе – пока как открытая рана. По-спортивному, по-человечески, по-родительски», – цитирует Позднякова ТАСС.

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб