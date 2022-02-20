Станислав Поздняков: «Считаем, что нет никаких правовых оснований как для пересмотра результатов командного турнира, так и для отмены церемонии награждения»

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения медалистов командного турнира на Олимпиаде в Пекине. 

«Мы по-прежнему считаем, что не существует никаких правовых оснований как для пересмотра результатов командного турнира в фигурном катании, так и для отмены церемонии награждения чемпионов и призеров.

На мой взгляд, решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное. Во всяком случае в ответах МОК и ISU на наши запросы мы не увидели какой-либо серьезной аргументации принятого решения.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами результат командного турнира не подлежит пересмотру вне зависимости от исхода дисциплинарного расследования в отношении самой Камилы.

Что касается нашей спортсменки, она обеспечена надлежащей юридической поддержкой. Мы уверены в ее невиновности и надеемся, что расследование всех обстоятельств данного дела это подтвердит.

Конечно, хочется, чтобы весь этот ужас, который с ней случился, закончился как можно быстрее, все наладилось, и она снова радовала миллионы людей по всей планете своим выдающимся мастерством», – сказал Поздняков. 

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